ボートレース下関の「ルーキーシリーズ第１３戦スカパー！ＪＬＣ杯争奪今村豊メモリアルプリンスカップ」が８日に開幕する。品川二千翔（２６＝山口）が手にしたのは２連率３２％の５３号機。前走では大場敏が好バランスに仕上げた。「そんな悪い感じはない。回転はもう少し止めたいかな。スカスカしていた。水をつかませたい。足自体は下がる感じもないし、伸びる感じもない」と前検の感触もまずまずだった。前々走のと