◆米大リーグドジャース７―２ガーディアンズ（７日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が７日（日本時間８日）の本拠地ガーディアンズ戦に「１番・ＤＨ」で出場し、４打数無安打で２試合ぶりノーヒット。２度の本塁打性の打球で本拠を沸かせたが、「４５―４６」（本塁打、盗塁）からの上積みはできなかった。打点はリーグ２位に転落したが、依然として年間「５１―５２