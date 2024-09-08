立憲民主党は4人の候補が地方遊説。自民党総裁選の候補者が掲げる政策について批判する場面もありました。福岡県で街頭演説を行ったのは野田元総理大臣、枝野前代表、泉代表、当選1回の吉田晴美衆議院議員の4人。（立憲民主党枝野前代表）「解雇規制を緩和して喜ぶのは、クビにしたい経営者の側ですよ。人を使い捨てにする経済・社会をこの30年自民党がやってきて日本の経済力・国際的な地位はどんどん下がる。この失敗を180度変