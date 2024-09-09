今月5日開催されたFIFAワールドカップアジア最終予選中国代表戦で長らく代表から遠ざかっていたフランス1部スタッド・ランスFW伊東純也が代表復帰弾を決めて、日本中を沸かせた。代表に復帰した伊東をQoly編集部は3日の公開練習で取材した際に、背番号14が見せた笑顔の写真が反響を呼んだ。日本代表の練習で笑顔を見せる #伊東純也 pic.twitter.com/VSzmYeOEeH— サッカーニュースQoly(コリー) (@Qoly_Live) September 3, 202