【マナマ（バーレーン）９日＝星野浩司】サッカー日本代表は２０２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選第２戦のバーレーン戦（１０日・リファー）に向け、マナマ近郊で冒頭１５分間を除いて非公開練習を行った。８日に続き、ＭＦ三笘薫、久保建英（Ｒソシエダード）ら招集メンバー全２７人が練習に参加。開始時間の午後６時時点で気温３５度、厳しい蒸し暑さの中で、DF長友佑都（ＦＣ東京）らとランニングやボール回しなどで体を