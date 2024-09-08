各地で猛暑日を記録。これから旬を迎える「秋の味覚」にも異変が起きていました。■全国81地点で猛暑日今後1カ月続く予想（草薙和輝アナウンサー）「時刻は午後3時を過ぎました。愛媛県松山市、この時間も肌に突き刺さるような強い日差しを感じます。あちら路面電車を待つ人もうちわであおいだり、日傘をさしたりと暑さをしのぐ様子が見られます」関東から西日本にかけ、朝から気温がグングンと上昇。全国543地点で真夏日となりま