気象台は、午前0時37分に、洪水警報を長野市に発表しました。また大雨警報（浸水害）を長野市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】長野県・長野市に発表北部では、9日未明まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□大雨警報【発表】・浸水9日未明に警戒1時間最大雨量30mm□洪水警報【発表】9日未明に警戒