栃木・真岡市で開催されていた野外音楽ライブの会場付近で落雷が発生したとみられ、会場のスタッフ6人が病院に搬送されました。8日午後4時20分ごろ、真岡市の井頭公園運動広場で行われていた野外音楽ライブの会場付近で、ゲリラ豪雨による落雷が発生したとみられています。仮設テントの中にいた会場の10代から20代の清掃スタッフ9人が足のしびれを訴えるなどけがをし、うち6人が病院に搬送されました。1人は自力で歩けなかったもの