HYが、10月3日（木）より放送・配信がスタートするTVアニメ『きのこいぬ』のオープニング主題歌を担当することがわかった。 『きのこいぬ』は、原作コミック（蒼星きまま・著／徳間書店 COMICリュウ）がシリーズ累計175万部を突破しているファンタジーアニメーション作品。HYによるオープニング主題歌「きのこいぬ」は、TVアニメ1話放送後の10月4日（金）0時より配信がスタートする。