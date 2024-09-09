静岡県牧之原市の認定こども園で3歳の女の子が通園バスに置き去りにされ死亡した事件から2年が経ち、8日、園の関係者らが遺族のもとを訪ねました。この事件は、2022年9月、静岡県牧之原市の「川崎幼稚園」で当時3歳の河本千奈ちゃんが通園バスに置き去りにされ、重度の熱中症で死亡したものです。8日、園を運営する榛原学園の理事長や元・クラス担任など園の関係者ら5人が遺族のもとを訪れました。面会を終えた理事長によりますと