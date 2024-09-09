【台北（台湾）８日＝加藤弘士】日本は決勝で台湾に１−６で敗れ、準優勝となった。２０１８年の３位に続き、Ｖ逸は２大会連続。決勝での６失点は高校日本代表が臨んだＵ１８Ｗ杯とアジア選手権で、最多失点となった。日本は初回に１点を先制し、相手を上回る１０安打を放ったが、２回以降は得点が奪えなかった。台湾は６大会ぶり３度目の優勝。３位決定戦は韓国がフィリピンに８−０で勝った。アジアの頂点まで、あと一歩届か