立憲民主党の代表選挙は討論会が開催され、4人の候補が消費税について論争しました。泉健太代表：食料品の税率を下げるという考え方も、中低所得者にかなり効く。吉田晴美衆院議員：食料品のゼロ税率は必要だと思います。野田佳彦元首相：立憲民主党が提出をしている消費税の還付法案。給付付き税額控除にのっとった考えの方が低所得者に対して届く。枝野幸男前代表：減税で税率を下げるのではなくて、戻し税の方がずっと効果が大