[9.8 ルヴァン杯準々決勝第2戦 町田 2-0 新潟 Gスタ]公式戦459日ぶりのゴールとなった。FC町田ゼルビアFW中島裕希は前半41分に先制ゴール。2試合合計2-5でルヴァンカップ敗退は決まったが、「けっこう練習でやっていた」という流れるようなダイレクトシュートは、チームに勢いをもたらした。第1戦で0-5の大敗を喫したため、第2戦で6点差以上の勝利を得ないと準決勝に進めなかった。「もう5点取りに行かなきゃいけないんで」(中