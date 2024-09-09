9日午前0時23分ごろ、岡山県、広島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は広島県南東部で、震源の深さはおよそ20km、地震の規模を示すマグニチュードは2.9と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、岡山県の真庭市と高梁市、広島県の広島府中市と神石高原町です。【各地の震度詳細】■震度1□岡山県真庭市高梁市□広島