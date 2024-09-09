鮎川 誠の一周忌企画（命日：2023年1月29日）として、初の企画アルバム『VINTAGE VIOLENCE〜鮎川 誠GUITAR WORKS』が10月2日に発売される。数多くのギタリストに影響を与えてきた、鮎川のギター・プレイが際立つソロワークスを中心に、レーベルの枠を超えて数々の名曲や多くのレアトラックを収録し、情報解禁とともに大きな話題となっている本作のトレイラーが公開された。8月21日に配信が開始された鮎川誠とBLANKEY JET CITYの共