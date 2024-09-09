兵庫県の斎藤知事のパワハラ疑惑などをめぐり、選挙で推薦した日本維新の会が、辞職を求めることがわかりました。斎藤知事は6日、百条委員会の証人尋問で、元西播磨県民局長の告発は公益通報にあたらず、懲戒処分は問題ないなどの認識を改めて示しました。選挙で知事を推薦した日本維新の会は、「説明が県民の納得するものとは言い難い」などとして知事に辞職を求めることが分かりました。9日午後、党の執行部が発表し、県議たちが