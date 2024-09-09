現地９月10日に北中米ワールドカップ・アジア最終予選第２節のバーレーン戦に臨む日本代表が同８日、敵地のマナマ近郊でトレーニングを実施。冒頭の約15分間が公開された。【画像】日本代表の中国戦出場16選手＆監督の採点・寸評を一挙紹介。５人が最高評価の７点。MOMは３点に関与した20番この日は、前日に続いて招集メンバー27人の全員が練習に参加。厳しい暑さの中で汗を流した。森保ジャパンは７−０で大勝した第１節の