【人生ゲーム 歴代ミニチュアパッケージコレクション】 9月中旬 発売予定 価格：1回300円 初代人生ゲーム タカラトミーアーツは、ガチャ商品「人生ゲーム 歴代ミニチュアパッケージコレクション」を9月中旬に発売する。価格は1回300円。 本商品は、ボードゲーム「人生ゲーム」歴代のパッ