【F-4EJ ファントムII】 9月9日 出荷開始 価格：1,100円 ハセガワは9月9日に、プラモデル「F-4EJ ファントムII」再販分の出荷を開始する。価格は1,100円。 本商品は、「F-4EJファントムII」を1/72スケールでプラキット化したもの。「F-4EJファントムII」は、アメリカで開発されたF-4Eをもとに、日本の航空自衛隊が採用した要撃（スクランブルなどで