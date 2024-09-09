【VF-0C（単座型デルタ翼機） “VMFAT-203 ホークス”】 9月9日 出荷開始 価格：3,300円 ハセガワは9月9日に、プラモデル「VF-0C（単座型デルタ翼機） “VMFAT-203 ホークス”」再販分の出荷を開始する。価格は3,300円。 本商品は、単座のデルタ翼タイプ「VF-0C “VMFAT-203 ホークス”」を1/72スケールで立体化したもの。成形色