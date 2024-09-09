７月下旬の記録的大雨で住民の救助に向かった山形県警新庄署員２人の殉職に関し、警察庁の露木康浩長官は４日、「警察官の安全確保のための装備・資機材の整備が、極めて重要であると痛感した」と話した。福島県内で報道陣の取材に答えた。露木長官は３日、新庄市本合海でパトカーが流された現場を訪れ、黙とうするなどしていた。その際、殉職した２人が現場から「まだまだ車が流入してきている」「交通規制をしてほしい」と発