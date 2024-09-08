ミュージカル『ヘタリア』の新作公演が2025年に上演されることが決定した。 ミュージカル『ヘタリア』は、『ジャンプ＋』（集英社）にて連載中のコミック『ヘタリア World★Stars』（日丸屋秀和・著）を原作とした作品。さまざまな国を擬人化した原作は、シリーズ累計発行部数が80万部を突破している。 9月8日（日）には、東京・日本青年館ホールでミュージカル『ヘタリア～The glorious wo