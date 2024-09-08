気象庁は群馬県に記録的短時間大雨情報を相次いで発表しました。富岡市妙義町付近では8日午後8時40分までの1時間に約100ミリ、安中市松井田町付近では8日午後10時までの1時間に約120ミリの猛烈な雨をそれぞれ観測しました。 降り続く大雨のため、前橋市・桐生市・富岡市・安中市では土砂災害の危険度が高まっています。土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけるとともに、避難指示などの情報に注意して