2010年9月9日、ニコニコ動画に投稿された『初音ミクオリジナル曲 「Calc.」』が、本日2024年9月9日で投稿から14周年を迎えました！再生数は累計5,091,068回に達し、動画につけられたコメント数は54,347件を超えています（※記事製作時）。﻿﻿﻿■投稿者の関連動画『初音ミクオリジナル曲 「from Y to Y」』﻿﻿『巡音ルカオリジナル曲 「No Logic」』﻿﻿■関連リンク・『初音ミク