１９４５年：朝鮮総督府が米軍への降伏文書に署名１９４８年：朝鮮民主主義人民共和国樹立１９７２年：文化広報部が読売新聞ソウル支局に閉鎖命令１９８７年：女優のカン・スヨンが「シバジ」で第４４回ベネチア国際映画祭の主演女優賞を受賞１９８８年：北朝鮮の金日成（キム・イルソン）主席が高麗連邦制統一案を話し合うため、南北首脳会談の平壌開催を提案２００４年：サムスン電子が世界初の９０ナノＤＲＡＭ量産を開始２０１