【WHAT THE CAR? - うんてん、できるかな？】 9月9日 配信 価格：未定 Tribandは、Windows/mac用アクション「WHAT THE CAR? - うんてん、できるかな？」を9月9日に配信する。価格は未定。 本作は、足の生えた車を操作し探索するアクションゲームで、Tribandが開発を担当する「WHAT THE」シリーズの作品。プレイーヤーは、タイヤ