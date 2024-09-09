ボートレース宮島の「第１５回ＰａｙＰａｙ銀行賞」は８日、準優勝戦が行われた。藤山翔大（３３＝大阪）は準優１０Ｒ、ブイ際を突いて２着に食い込み優出を決めた。ただ、相棒８０号機については「整備もいろいろやっているけど、本体にパワーがない。将棋に例えると飛車と香車がない」とパンチ力不足を嘆く。準優は「桂馬を使って勝ち上がりました」とチルト２度と直前のキャリアボデー交換で上積みに成功した。そして、優