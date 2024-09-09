【モデルプレス＝2024/09/09】女優でタレントの菊地姫奈が、9日発売の雑誌『ヤングマガジン』41号（講談社）の表紙・巻頭グラビアに登場。美しいボディを披露している。【写真】菊地姫奈、ふっくらバストにうっとり◆菊地姫奈「ねずみの初恋」コラボグラビア挑戦今号には「ミスマガジン2020 ミス週刊少年マガジン」の菊地が登場。「ねずみの初恋」コラボグラビアで“最強の殺し屋”になりきるほか、ショートパンツや水着姿で抜群の