カラジュン草原に広がる秋の風景中国新疆ウイグル自治区【新華社ウルムチ9月8日】中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州特克斯（テケス）県に位置する喀拉峻（カラジュン）草原では緑豊かな牧草地、草をはむ牛や羊、馬上から見守る牧畜民らが爽やかな秋の風景を織り成している。（記者/郭燕）