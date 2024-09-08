草原で競馬大会、人馬一体の華麗なる戦い中国内モンゴル自治区【新華社フフホト9月8日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド後旗の潮格温都爾鎮でこのほど、地元の牧畜民によるウラド草原6千メートル競馬大会が開催された。騎手と競走馬が息を合わせて体力と技術を競い合い、速さと安定性と美しさを兼ね備えた馬上の戦いを繰り広げた。（記者/李雲平）