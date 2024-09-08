中国新疆アルタイの家畜５０万頭、秋の放牧地へ移動【新華社ウルムチ9月8日】中国新疆ウイグル自治区アルタイ市では最近、家畜約50万頭が夏の放牧地から秋の放牧地へ移動を始めた。牧畜民が牛や羊の群れを追いかけて牧道を進む様子は、この時期ならではの風物詩となっている。（記者/阿曼）