堀田真由が主演を務め、仁村紗和、畑芽育、長濱ねるが姉妹役で共演するドラマ『若草物語―恋する姉妹と恋せぬ私―』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の初回放送日が10月6日に決定、ティザー映像がYouTube「日テレドラマ公式チャンネル」やドラマ公式X（旧Twitter）、TikTok、Instagramにて公開された。併せて、堀田演じる主人公・涼の幼なじみ・行城律（ゆきしろ・りつ）役の一ノ瀬颯のクランクインカットも到着した。【写真