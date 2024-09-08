竜星涼と八木莉可子がダブル主演するドラマ『潜入兄妹特殊詐欺特命捜査官』（日本テレビ系／毎週土曜22時）の初回放送日が10月5日に決定。ドラマ映像初解禁となるティザー映像がYouTube「日テレドラマ公式チャンネル」や「潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官」の公式X、TikTok、Instagramにて公開された。【写真】『潜入兄妹』竜星涼＆八木莉可子がクランクイン！「いい汗かきながら頑張っています」本作は、日本テレビ系ドラマ