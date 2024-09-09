【週刊ヤングマガジン 2024年41号】 9月6日 発売 価格：510円 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2024年41号」を9月6日に発売する。価格は510円。 今号の巻頭カラーには、TVアニメ化も決定し、ヤンマガWebから移籍新連載される「追放された転生重騎士はゲーム知識で無双する」が抜擢。巻中カラーには、単行本2巻絶対発売記念の