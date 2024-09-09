【「今日から始める幼なじみ」11巻】 9月9日 発売 価格：770円 新潮社は、マンガ「今日から始める幼なじみ」の11巻を9月9日に発売する。価格は770円。 本作は「くらげバンチ」で帯屋ミドリ氏が連載している作品。転校生の女子・柚木楓と、彼女から「幼なじみになってください」と頼まれた男子・相田航平をめぐるラブコメディが描かれている。 11巻