【「妻の機嫌で天候が変わる話」2巻】 9月9日 発売 価格：759円 KADOKAWAは、マンガ「妻の機嫌で天候が変わる話」の2巻を9月9日に発売する。価格は759円。 本作は「僕の奥さんはちょっと怖い」の作者、栗田あぐり氏が手掛けるラブコメディ。気分次第で天候を変える力をもつ雷神様・雷華と、彼女と結ばれて夫婦になった人間との生活が描かれていく。