【「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する。 ～俺は武器だけじゃなく、あらゆるものに『強化ポイント』を付与できるし、俺の意思でいつでも効果を解除できるけど、残った人たち大丈夫？～」11巻】 9月9日 発売 価格：759円 講談社は、マンガ「追放されたチート付与魔術師は気ままなセカンドライフを謳歌する