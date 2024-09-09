【「転生コロシアム」4巻】 9月9日 発売 価格：759円 KADOKAWAは、マンガ「転生コロシアム」の4巻を9月9日に発売する。価格は759円。 本作は原作をはらわたさいぞう氏、作画をzunta氏が担当している成り上がりファンタジーで、シリーズ累計発行部数は100万部を突破している。 4巻では、愛を知った新衣装バージョンのメリー