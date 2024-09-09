【「週末やらかし飯」1巻】 9月9日 発売 価格：759円 講談社は、マンガ「週末やらかし飯」の1巻を9月9日に発売する。価格は759円。 本作は「うそつきリリィ」や「神様のえこひいき」の小村あゆみ氏による新連載で、「コミックDAYS」にて5月3日より連載が行なわれている。 「いっぱい作って食べて眠ること」が唯一のストレス発散方法だという限界OL