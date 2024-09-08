G9505号高速列車「復興号」が6日9時、杭州西駅をゆっくりと離れ、温州北駅へと向かい、杭州−義烏−温州を結ぶ高速鉄道（以下、杭温高速鉄道）が正式に開通し、営業運転を開始した。浙江省の杭州市と温州市という2つの有名観光都市の間に、新たに便利でスピーディーな高速鉄道旅客輸送ルートが増え、「鉄道上の長江デルタ」にまた新たな路線が加わった。 杭温高速鉄道は、杭州市の桐廬東駅から金華市、台州市、温州市を経由して温