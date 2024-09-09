■「美容の考え方はグループの在り方にも共通する部分がある」（大西流星） なにわ男子の大西流星がソロとして初、『anan』2414号（9月18日発売）の表紙に登場する。 今回の『anan』の特集テーマは“美容”。トレンドメイクの提案をはじめ、最新スキンケアやヘアケア、ベースメイクアイテムなどを部門別に紹介する、毎年春秋恒例の「発表！2024年秋ananモテコスメ大賞」を掲載。なにわ男子の美容番長として知