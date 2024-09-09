[btk_sh_index_auto is_h3=""][/btk_sh_index_auto]THREE 2024年ホリデーコレクションのテーマは「LA BELLE ÉPOQUE」。THREEの2024年ホリデーコレクションは、19世紀末のフランスで花開いた「ベルエポック＝美しき時代」にフォーカス。植物が織りなすリズミカルな曲線、人間のボディやヘアが持ち合わせる官能的なカーブ…そんな時代を超えても色褪せることない美を表現したコレクションが登場します。 THREE ホリデーコ