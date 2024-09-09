1997（平成9）年9月9日、「HANA―BI」でベネチア国際映画祭グランプリの金獅子賞を獲得した北野武さんが成田着の日航機で帰国。「偶然映画が評価されてしまっただけ。基本的にはお笑いのタレントであることを大事にしている」と世界の一流監督の仲間入りをしても、「ビートたけし」に変わりはないと強調した。