◆9月9日生まれの著名人◆弘兼憲史（47年＝漫画家）SILVA（75年＝歌手）坪倉由幸（77年＝我が家）堤下敦（77年＝インパルス）酒井若菜（80年＝タレント）大塚愛（82年＝歌手）ユージ（87年＝俳優）中村静香（88年＝タレント）