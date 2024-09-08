岡崎紗絵 岡崎紗絵が７日、さいたまスーパーアリーナで開催された音楽とファッションの祭典『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』に出演した。【写真】美脚際立つショートパンツのコーデの岡崎紗絵（全身）「MERCURYDUO」のステージでは、すっきりとしたシルエットのショートパンツに、ライムグリーンのニットトップス、そして爽やかなピンクのミドルコートを組み合わせたコーデで登場