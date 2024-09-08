香川沙耶 香川沙耶が７日、さいたまスーパーアリーナで開催された音楽とファッションの祭典『第39回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2024 AUTUMN/WINTER』に出演した。【写真】ショートトップスにミニスカのコーデでランウェイを歩いた香川沙耶（全身）「TGC Women Empowerment STAGE by ELLEgirl」のステージでは、ショート丈のデニムのトップスに、ミニスカートとブーツを組み合わせたコーデで登場。“10頭身