韓正副主席、モンゴルを訪問7日、モンゴル・ウランバートルで、同国のフレルスフ大統領（右）と会談する韓正副主席。（ウランバートル＝新華社記者/王曄）【新華社ウランバートル9月8日】中国の韓正（かん・せい）国家副主席は8日までの3日間、招きに応じてモンゴルを訪問した。韓正副主席、モンゴルを訪問7日、モンゴル・ウランバートルで、同国のオユーンエルデネ首相（右）と握手を交わす韓正副主席。（ウランバートル＝新華