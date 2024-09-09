日向坂４６が８日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で「ひなたフェス２０２４」を開催した。アンコールでは、１１月から全国ツアー（４都市８公演）を開催し、１２月２５、２６日にグループとしては２２年３月以来、２度目となる東京ドームで公演を行うことが発表された。同じ坂道グループでは、５月に乃木坂４６が山下美月の卒業公演を、６月には櫻坂４６が全国アリーナツアーの最終公演を同所で開催。２０１５年に日向坂４６