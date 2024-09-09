日向坂４６が８日、ひなたサンマリンスタジアム宮崎で「ひなたフェス２０２４」を開催した。宮崎県の愛称「日本のひなた」にグループ名が含まれていることから実現したフェス。昨年のＷＢＣ大会前に侍ジャパンがキャンプ地として使用した同スタジアムで、アーティストがライブを開催するのは初となる。晴天が広がる中、丹生（にぶ）明里は「おひさま（ファンの呼称）にたくさん来ていただいて、天気のおひさまにも恵まれました