人気漫画『進撃の巨人』の連載開始15周年を記念して、11月6日に「『進撃の巨人』マガジン15周年号」が発売されることが決定した。【画像】作者が描き下ろしたエレン！『進撃の巨人』マガジン表紙内容は『進撃の巨人』関係者が選んだ「原作全139話のうち『進撃の巨人』に深くのめり込んだ回」を収録。同作が掲載されていた「別冊少年マガジン」と同サイズの雑誌仕様で、単行本より大きなサイズで連載当時の臨場感そのままに楽